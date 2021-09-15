أسعار النقل البحري للمواد الخام تسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ 10 سنوات

سجلت أسعار النقل البحري للمواد الخام ارتفاعا كبيرا اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع متوسط سعر نقل حمولة سفن الصب القياسية التي تستخدم في نقل منتجات مثل الفحم وخام الحديد والحبوب بمقدار 6700 دولار يوم الاثنين الماضي وهي أكبر زيادة يومية للسعر منذ 2010 في الوقت الذي تتواصل فيه استفادة أصحاب السفن من الطلب القوي على المواد الخام في العالم.

كما استمر ارتفاع رسوم استخدام هذه السفن اليوم الثلاثاء حيث بلغت حوالي 7ر53 ألف دولار يوميا وهو أعلى مستوى لها منذ 11 عاما بحسب بيانات بورصة البلطيق للنقل البحري.

وتستفيد شركات شحن المواد الخام بحريا الآن من إجراءات التحفيز الاقتصادي العالمية التي أدت إلى ازدهار النشاط الصناعي مع استئناف فتح الاقتصادات بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه فإن تباطؤ العمل في الموانئ نتيجة الظروف الجوية السيئة في آسيا والقيود المفروضة على الموانئ في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قلص المعروض من السفن في سوق النقل البحري.