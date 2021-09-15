الطاقة الذرية: مفتشونا تعرضوا لتفتيش «غير مقبول» في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تعرضوا لعمليات فحص "غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى" في إيران.

وقالت الوكالة إنها أثارت هذه المسألة "على الفور وبحزم مع إيران لتشرح بعبارات واضحة للغاية ولا لبس فيها أن مثل هذه الوقائع، المتعلقة بالأمن والتي تعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى".

وجاء بيان الوكالة ردا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول وقائع جرت "في الأشهر الماضية، وشهدت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة".

وقال دبلوماسيون من الوكالة إن "مفتشة تعرضت لتفتيش ذاتي لا داعي له من قبل أفراد الأمن" وذلك في موقع نطنز النووي.

وأضاف بيان الوكالة أن إيران "قدمت توضيحات تتعلق بالإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب الأحداث في أحد مرافقها" وأشارت إلى أنه و"نتيجة لتبادل المعلومات بين الوكالة وإيران، لم تتكرر مثل تلك الوقائع مرة أخرى".