الإسكان: مبادرة حياة كريمة تتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا طبقا لخريطة الفقر

أكّد المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن الدولة مُصرَّة بشكل كامل على تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة خلال السنوات المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن الريف المصري تعرّض لإهمال شديد لسنوات طويلة، مؤكدًا أن عدد السكان المشمولين بخدمة الصرف الصحي بلغ 12% من سكان الجمهورية وذلك حتى عام 2014، فيما ارتفعت النسبة إلى 40% في عام 2021.

وأضاف أنّ مناطق عمل مبادرة حياة كريمة تم اختيارها بناء على نسبة الفقر في القرى والمراكز وقد تم الوصول إلى 175 مركزًا يتبعها 4500 قرية، مشيرًا إلى البدء بالمرحلة الأولى التي تشمل 52 مركزًا.

وأوضح أن 25 مركزًا تباشر تطويرها وزارة الإسكان، مقابل 27 مركزًا تتولى تطويرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن المراكز التي تعمل بها وزارة الإسكان تم تسلم كافة مواقع العمل بها فيما يخص مشروعات الصرف الصحي عدا 17 موقعًا لمحطات الرفع و26 موقعًا لمحطات المعالجة.

ونوه بأنه جارٍ التسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدبير مواقع لهذه المشروعات حتى يتم تنفيذها، فيما أكّد أن كل المواقع التي تم تسلمها بالفعل، قد بدأ العمل فيها بنسبة تنفيذ تصل إلى 70% في بعض المواقع.