أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لبيراميدز أن هدفه مع الفريق هو المنافسة على الألقاب، مُشيرًا إلى أن فريقه يمتلك لاعبين كبار وسينافس معهم على لقب كأس الكونفدرالية.

وأشار في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر عبر إذاعة شعبي إف أم :"المنافسة بالموسم الجديد في الدوري الممتاز ستظل بين الثلاث فرق الكبار، وبرغم صعود فرق قادره على المنافسة إلا أنها ستأخذ أماكن فرق أخرى وتعطل الفرق الكبيرة".

وعن تولي كيروش قيادة المنتخب الوطني خلفًا لحسام البدري، قال جلال :"كنت أتمنى استمرار البدري حتى مباراتي ليبيا ذهابًا وإياباً على الأقل بتصفيات كأس العالم، وبتقييم النتائج فهي جيدة".

وتابع :"في حالة افتراض عدم توفيق كيروش أمام ليبيا سيلعن وقتها أنه سيجهز المنتخب لبطولة أمم افريقيا وكأس العالم 2070، لذلك كان يجب استمرار البدري حتى نهاية التصفيات وبعدها يتم التفكير في مدرب جديد".

ويرى أن نظرًا لارتباطات المنتخب هذا الموسم وضغط مباريات الدوري سيتم خوض عدد قليل من مباريات الدوري قبل بطولة أفريقيا لذلك سيتم تحضر الفريق وتجهيز عدد كبير من اللاعبين للموسم الجديد ويتمنى تحقيق نتائج جيدة معه.