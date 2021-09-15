اتحاد الشغل في تونس يطالب بسرعة تشكيل حكومة مصغرة ويحذر من آثار التأخير

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بتكوين حكومة مصغرة في ظل استمرار التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.

وهذا ثالث نداء يوجهه الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، وسط ترقب للخطوات التالية للرئيس سعيد، ومن بينها أساسا تعيين رئيس حكومة جديد وتكوين حكومة والكشف عن خططه بشأن الاصلاحات السياسية.

وطالب الاتحاد اليوم بحكومة مصغرة تتولى مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها.

وحذر الاتحاد في بيان له من أن أي "تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها".

وأمس، قال الرئيس قيس سعيد إنه يتعين أولا تحديد السياسة التي ستتبعها الحكومة قبل تكوينها، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ولكنه لم يحدد أجندة زمنية للإعلان عن ذلك.

ويطغى الغموض على الوضع السياسي ونظام الحكم ومصير الدستور الحالي لعام 2014.

وكان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور ولكنه قد يعمد إلى تعديل بعض فصوله، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب عن معارضتها لأي خطط لإلغائه.

وقال الاتحاد اليوم إنه يتعين "تحديد نهاية الفترة الاستثنائية والإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية، ومن حالة الشلل العام التي أصابت أغلب أجهزة الدولة، وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية".

وكان اتحاد الشغل ساند قرارات سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، في ظل اهتزاز أداء مؤسسات الحكم لكنه يعترض على منح صك أبيض للرئيس وتفرده بالإصلاحات وتحديد مستقبل البلاد.