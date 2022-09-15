أمن المنافذ: ضبط 12 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 12 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، و7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.



وضبط 33 قضية بمجال الأمن العام، و1872 مخالفة مرورية متنوعة.



كما تم تنفيذ 273 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.