أمين الأمم المتحدة: جائحة كورونا مستمرة والتعافي منها غير متكافئ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، ما زالت مستمرة، وأن التعافي منها غير متكافئ، في ظل تطعيم أقل من 20% من سكان الدول منخفضة الدخل.

وأضاف جوتيريش - في تقرير سنوي أصدره اليوم، قبيل الاجتماع السنوي لقادة العالم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الأسبوع المقبل - أن كلا من جائحة كورونا المستمرة، والحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ المتفاقمة، تعد جميعا تحديات عابرة للحدود جعلت عمل الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

واستعرض جهود الأمم المتحدة في تلك الأزمات خلال الفترة الماضية والاستجابة المنسقة لتوفير المساعدات المنقذة للحياة والحماية ل 174 مليون شخص في 60 دولة بالتعاون مع الشركاء لتوفير 20 مليار دولار.

ونوه إلى أنه في العام المقبل ستواصل المنظمة تقديم الدعم لبناء القدرة على المواجهة وتقليل المعاناة واتباع استراتيجيات طويلة الأجل لمنع الأزمة وإدارة المخاطر وبناء مستقبل أفضل للجميع.