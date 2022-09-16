لبنان: رفع جلسة مناقشة موازنة العام 2022 إلى غد الجمعة

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة مناقشة موازنة العام 2022 إلى بعد ظهر غد الجمعة.

وأعلن الرئيس بري، مساء اليوم الخميس، رفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، بعد انتهاء الجلسة المسائية.

وتحدث في الجلسة المسائية عدد من النوب انتقدوا أرقام الموازنة وعدم دقتها، وفرضها الضرائب بشكل عشوائي، وخلوها من معايير موحدة وعدم وجود سعر صرف موحد، وعدم اعتماد الموازنة على خطة تعاف شاملة.

وانتقدوا اعتماد الموازنة على الضرائب والاستدانة وعدم دعمها القطاع العام والتعليم الرسمي والجامعة الوطنية.

وكانت بدأت قبل ظهر اليوم الخميس الجلسة النيابية العامة لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأعرب بعض النواب الذين تناوبوا على الكلام في الجلسة الصباحية عن رفضهم الموازنة، ولفت آخرون إلى الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة أمس الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام، لكنها أرجئت إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب أمس، بعد امتناع عدد من الكتل النيابية لا سيما الكتل النيابية المسيحية عن المشاركة في الجلسة بسبب مصادفتها الذكرى الأربعين لاغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميّل.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة نفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مجلس النوَّاب، بمشاركة المتقاعدين المدنيَّين والعسكريَّين، من أجل اسقاط الموازنة، ورفضاً لاقرارها.