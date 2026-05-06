 مداهمات في 12 ولاية ألمانية ضد نازيين جدد مشتبه بهم - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2026 11:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

مداهمات في 12 ولاية ألمانية ضد نازيين جدد مشتبه بهم

كارلسروه - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 10:53 ص

تنفذ السلطات الألمانية عمليات تفتيش ضد مشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف في 12 ولاية ألمانية، باستثناء ولايات بادن-فورتمبرج وتورينجن وهامبورج وبريمن.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه، اليوم الأربعاء، إن 36 شخصا يواجهون اتهامات بتأسيس أو الانتماء إلى منظمتين إجراميتين، وهما "يونج أوند شتارك" (شباب وأقوياء) و"دويتشه يوجند فوران" (الشباب الألماني إلى الأمام).

وأضافت السلطات، في بيان، أن هناك اشتباها في أن المتهمين يشغلون مواقع بارزة داخل المجموعتين، مشيرة إلى أن معظمهم متهمون بقيادة التنظيمين. كما يجرى التحقيق مع 8 متهمين أيضا بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وبحسب الادعاء العام، يبلغ أصغر المتهمين 16 عاما. وأوضحت المتحدثة أنه لا توجد خطط لتنفيذ اعتقالات، مؤكدة أن الإجراءات تقتصر على عمليات التفتيش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك