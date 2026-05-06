مداهمات في 12 ولاية ألمانية ضد نازيين جدد مشتبه بهم

تنفذ السلطات الألمانية عمليات تفتيش ضد مشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف في 12 ولاية ألمانية، باستثناء ولايات بادن-فورتمبرج وتورينجن وهامبورج وبريمن.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه، اليوم الأربعاء، إن 36 شخصا يواجهون اتهامات بتأسيس أو الانتماء إلى منظمتين إجراميتين، وهما "يونج أوند شتارك" (شباب وأقوياء) و"دويتشه يوجند فوران" (الشباب الألماني إلى الأمام).

وأضافت السلطات، في بيان، أن هناك اشتباها في أن المتهمين يشغلون مواقع بارزة داخل المجموعتين، مشيرة إلى أن معظمهم متهمون بقيادة التنظيمين. كما يجرى التحقيق مع 8 متهمين أيضا بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وبحسب الادعاء العام، يبلغ أصغر المتهمين 16 عاما. وأوضحت المتحدثة أنه لا توجد خطط لتنفيذ اعتقالات، مؤكدة أن الإجراءات تقتصر على عمليات التفتيش.