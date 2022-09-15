 تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين في زهراء المعادي - بوابة الشروق
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين في زهراء المعادي

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 1:56 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 1:56 م

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى في القاهرة، الأمر الذي يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة- العين السخنة، ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة "4 أشهر".

وأوضحت المرور أن ذلك يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، وعليه فيتم تحويل المركبات لـ(القادم من العين السخنة تجاه القاهرة) يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة- العين السخنة اتجاه القاهرة (كوبرى محمد فوزى).

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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