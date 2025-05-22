رئيسة سلوفينيا: ما نشهده في غزة إبادة جماعية ونحن صامتون

قالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، هو إبادة جماعية، وأن العالم يلتزم الصمت حيال ذلك.

وقالت في كلمة ألقتها بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، "ما نشهده في غزة هو إبادة جماعية، ونحن صامتون حيالها، ندعو إلى وقف فوري للهجمات في إطار القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وندعو إلى تحرك أقوى من الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في الشرق الأوسط".

وشددت موسار، على أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إنهاء الأعمال العدائية، وأن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية نحو سلام دائم وعادل في المنطقة