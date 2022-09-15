ويز إير تقرر شراء 75 طائرة جديدة طراز أيه 321 نيو من إيرباص

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف المجرية ويز أير هولدنجز، تفعيل خيار شراء 75 طائرة جديدة طراز أيه 321 نيو من شركة أيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وأعلنت ويز أير في 12 نوفمبر 2021 توقيع اتفاق مع أيرباص لشراء 102 طائرة أيه 321، عبارة عن 75 طائرة أيه 321 نيو و27 طائرة أيه 321 إكس.إل.آر، على أن يتم تسليمها خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

ووفقا لظروف محددة يحق لشركة الطيران الحصول على 19 طائرة إضافية من طراز أيه 321 نيو. كما منحت أيرباص الشركة المجرية حقوق ترتبط بشراء ما يصل إلى 75 طائرة إضافية من نفس الطراز ليتم تسليمها خلال عامي 2028 و2029.

تمتلك ويز أير حاليا أسطول يتكون من 165 طائرة طراز أيه 320 وطراز أيه 321.