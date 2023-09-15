المحكمة الجنائية الدولية تفتتح مكتبا لها في العاصمة الأوكرانية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن المحكمة الجنائية الدولية فتحت مكتبا في كييف للتحقيق في مزاعم ارتكاب روسيا لجرائم حرب.

وتابع زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو أن هذا يعد أكبر فرع للمحكمة خارج مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.

وأضاف أن التحقيق الدولي يساعد في استعادة "العدالة لأوكرانيا ولجميع شعبنا الذي عانى من هذه الحرب".

ونشر المكتب الصحفي للمحكمة في وقت سابق صورا لافتتاح المكتب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا. ويمكن أيضا مشاهدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الصور.

يشار إلى أن خان أصدر في مارس الماضي مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

