قال الإعلامي عمرو أديب، إن انقطاع الكهرباء لا يتم وفقا لجدول المواعيد المعلن مسبقا بخصوص توقيتات تخفيف الأحمال في المحافظات، كما أن مدة الانقطاع أصبحت ساعتين وليس ساعة واحدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، إن الجمعة 15 سبتمبر هو اليوم الذي حدّدته الحكومة بأنه لن يتم تخفيف الأحمال بعده.

وشدد على أن أزمة الكهرباء سببها مشكلة اقتصادية وليست فنية، موضحا أن لديها محطات كهرباء متميزة لكن لا يتوفر مازوت بشكل كاف.

وواصل قائلا: «أنا من الناس اللي بيتقطع عندها النور لمدة ساعتين وفي عز الحر.. أنا مش بطلب حاجة زيادة.. عاوزين حد يقولنا إيه الحكاية، وإيه الموضوع».

وتساءل أديب، عما كان انقطاع الكهرباء سيستمر خلال الفترة المقبلة، وليس له علاقة بارتفاع درجات الحرارة، داعيا الحكومة لإطلاع المواطنين على طبيعة الوضع، وما إذا كان تخفيف الأحمال سيستمر لفترة مقبلة.

وتابع: «حاجة تضايق طبعا.. إحنا داخلين على مدارس.. ولازم الناس تعرف علشان اللي بيركبوا أسانسيرات.. أنا مش بطلب حاجة زيادة».

واستكمل: «لو فيه مشكلة ده مش عيب ولا قباحة.. لازم نعرف إن النور مش هيرجع تاني زي ما كان وإن النور هيفضل يقطع شوية».