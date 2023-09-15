أوكرانيا تتسلم من روسيا جثامين 51 جنديا

تسلمت أوكرانيا من روسيا جثامين 51 جنديا آخرين من جنودها الذين سقطوا خلال القتال مع الروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 1832 قتيلا، حسبما ذكر مكتب تنسيق أسرى الحرب فى منشور على تطبيق تليجرام.

وتم تنسيق عملية إعادة الجثامين مع هيئة الأركان العامة الأوكرانية ووزارة الداخلية.

ولم يتم الكشف عن أى معلومات حول ما إذا كانت جثامين قتلى روس قد أعيدت أيضا أم لا.

ويحافظ الجانبان على سرية عدد المقاتلين الذين فقدوا أرواحهم فى الحرب. وتشير أحدث التقديرات الأمريكية إلى أن عدد القتلى الأوكرانيين يبلغ 70 ألفا والروس 120 ألفا.