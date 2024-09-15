مقتل 45 شخصا على الأقل جراء غرق قارب في نهر بنيجيريا

قالت السلطات النيجيرية، إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب في نهر شمالي البلاد.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث بولاية زامفارا شمالي نيجيريا، حسن دوران، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، إن القارب الخشبي غرق، صباح أمس السبت، في نهر قرب بلدة جومي في زامفارا.

وأكد دوران، إنقاذ عشرة ركاب، لكن لم يتضح العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب حتى اليوم الأحد.

وكان القارب محملا بحمولة زائدة من السلع الزراعية عندما انقلب.

وكثيرا ما تقع حوادث القوارب في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والتي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

ويمكن أن تعزى الحوادث عادة إلى الاكتظاظ وسوء أوضاع القوارب وعدم وجود احتياطات السلامة. وغالبا ما تستخدم قوارب خشبية بسيطة لنقل الأشخاص والحيوانات والسلع.