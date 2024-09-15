وزير القوات المسلحة البريطانية: نواجه فجوات تتعلق بالإمكانيات بسبب دعم أوكرانيا

كشف لوك بولارد وزير القوات المسلحة البريطاني، أن الحرب في أوكرانيا أحدثت " فجوات تتعلق بالإمكانيات" بالنسبة للقوات البريطانية، قائلا إن منح معدات ضرورية للقوات التي تحارب القوات الروسية يعني أنه على بريطانيا الآن "سد الفجوات" بالنسبة لمخزونها من المعدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بولارد أكد أن منح القوات الأوكرانية المعدات كان "قرارا صائبا" من جانب الحكومة المحافظة السابقة، بدعم من حزب العمال.

وأضاف أن هذا الدعم أسفر عن " بعض الفجوات بشأن الإمكانيات، خاصة في صفوف الجيش البريطاني".

وأوضح بولارد أن المملكة المتحدة أرسلت " تقريبا" إلى أوكرانيا جميع وحدات المدفعية ذاتية الدفع ايه إس 90، مشيرا إلى أن ذلك" أحدث فجوة تتعلق بكيفية عملنا".

وأوضح للصحفيين السياسيين الاسكتلنديين بوزارة الدفاع " هذا كان هذا هو القرار الصائب بالتأكيد. ولكن هناك تحديا الآن يتعلق بما يجب أن نفعله خلال الفترة الانتقالية".

ومن المقرر أن يتم دراسة مسألة مخزون المعدات ضمن مراجعة الدفاع الاستراتيجية للحكومة البريطانية، التي بدأت في يوليو الماضي، عقب أن تولى حزب العمال السلطة.

وأوضح بولارد أن الحرب في أوكرانيا " يجب أن تكون بمثابة نداء صحوة نحتاجه من أجل تعزيز الدفاع" كما أكد أنه لم يتم إصدار تعليمات لفريق المراجعة بخفض المساعدات العسكرية، ولكنه سيسعى "لضبط" القدرة العسكرية للقوات البريطانية.