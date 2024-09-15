المستشار الألماني يبدأ اليوم جولة في آسيا الوسطى

يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد جولة في آسيا الوسطى تستغرق ثلاثة أيام.

ويستهل شولتس جولته بزيارة أوزبكستان، حيث يجري محادثات حول الهجرة وقضايا أخرى.

ومن المقرر أن يصل شولتس إلى مدينة سمرقند الأوزبكية عقب ظهر اليوم، حيث يوقع عدة اتفاقيات مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، من بينها اتفاقية هجرة تهدف إلى تسهيل هجرة العمال المهرة الأوزبكيين إلى ألمانيا وإعادة الأوزبكيين الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى وطنهم.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس غدا الاثنين إلى كازاخستان، أكبر وأقوى دولة اقتصاديا في منطقة آسيا الوسطى، حيث يحضر اجتماع قمة مع جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في المنطقة، والمتأثرة جميعها بشدة بنفوذ جارتيها القويتين روسيا والصين.

ويسعى شولتس إلى توسيع العلاقات مع هذه الدول كما دخل في شراكة استراتيجية معها العام الماضي تغطي الاقتصاد والطاقة والمناخ والبيئة.

ومن المنتظر أن تتركز محادثات شولتس في كازاخستان على إمدادات النفط والغاز إلى ألمانيا، وكذلك على العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تواجه كازاخستان اتهامات بإتاحة سبل للتحايل على هذه العقوبات.