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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:06 م

أصيب 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق العريش القنطرة شرق بشمال سيناء أمام قرية النجاح؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وذكر مصدر طبي أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من شيماء س ج، 22 سنة، من قرية رمانه ببئر العبد، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وفاطمة س ع ،46 سنة، من رمانة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميلة م س، 55، من رمانه، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالركبة وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.

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