 كاف يوافق على طلب الأهلي بالوقوف دقيقة حدادا على إيهاب جلال قبل مباراة جور ماهيا - بوابة الشروق
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كاف يوافق على طلب الأهلي بالوقوف دقيقة حدادا على إيهاب جلال قبل مباراة جور ماهيا

محمود باهي
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 11:36 ص

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب النادي الأهلي بالوقوف دقيقة حدادا على روح الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، قبل مباراة جورماهيا الكيني التي تقام عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وكان الأهلي قد أرسل فاكسا رسميا للاتحاد الإفريقي يطلب فيه الوقوف دقيقة حدادا على روح الكابتن ايهاب جلال، وتم التأكيد بالموافقة على الطلب خلال الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا.

ويواجه الأهلي فريق جورماهيا في الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، ويتجدد اللقاء بين الفريقين إيابا بعد أسبوع في القاهرة.


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