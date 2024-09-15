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أعداد جريدة الشروق
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مدير اتصالات حملة ترامب: الرئيس السابق آمن بعد إطلاق نار بالقرب منه

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 10:42 م

قال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الرئيس السابق آمن بعد إطلاق أعيرة نارية "في محيطه".

وأوضح مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونج، في بيان مقتضب أصدرته الحملة أنه "لا يوجد مزيد من التفاصيل حاليا."

ولم يتضح تماما في البداية ما حدث بالضبط وما إذا كان ترامب نفسه قد تعرض لخطر في أي وقت.

وذكرت تقارير أن ترامب كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال جهاز الخدمة السرية على تطبيق إكس إنه يعمل مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش للتحقيق في واقعة حماية تتعلق بترامب، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف جهاز الخدمة السرية إن الحادث وقع قبل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي بقليل.

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