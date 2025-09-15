صحة غزة تحذر من توقف خدمات بنوك الدم خلال أيام

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، من أن خدمات بنوك الدم بالقطاع مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة بسبب النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن القطاع الصحي يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم ومكوناته لتغطية احتياجات المرضى والجرحى، مع تزايد الإصابات والعمليات الجراحية الطارئة.

وناشدت الوزارة "الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية" سرعة إرسال وحدات دم لإنقاذ حياة المصابين، مطالبة بتزويدها بأكياس الدم وأدوات نقله وفحصه، بعد أن وصل الرصيد في مخازن المختبرات إلى "صفر"، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأضاف البيان: "أننا على ثقة بأن الاستجابة العاجلة من أشقائنا في الأردن ستشكل طوق نجاة لآلاف المرضى والجرحى، امتدادًا لمواقف المملكة المشرّفة والداعمة للشعب الفلسطيني".