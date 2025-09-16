مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرّم عصام السيد ومحسن منصور وعددًا من المبدعين

كرّم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، على هامش حفل افتتاح دورته الـ15، عددًا من الشخصيات البارزة في عالم الفن، وهم: المخرج عصام السيد، والفنان والمخرج محسن منصور مدير المسرح الحديث، والفنان علي الجندي مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، والناقد والكاتب يسري حسان، والفنانة سامية جمال، والروائي والمؤلف المسرحي محمد سرور، والمخرج ومصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير مسرح نهاد صليحة، والفنان الدكتور أحمد مجاهد أستاذ الدراما والنقد المسرحي، والمؤلف المسرحي سامح عثمان.

كما كُرِّم الفنانون السكندريون أصحاب الإنجازات في مهرجان المسرح القومي، وهم: المخرج محمد أيمن (أفضل مخرج صاعد)، والفنان عبد الرحمن مصطفى (أفضل ممثل دور ثانٍ)، والفنان يوسف صقر (أفضل بوستر دعائي).

أقيم حفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في الثامنة من مساء أمس الاثنين، وتحمل الدورة الحالية اسم الفنان محمد هنيدي، وتستمر فعالياتها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

وأكد الناقد الفني تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام منذ انطلاقه عام 2008، واكتسابه الصفة الدولية بدءًا من الدورة السادسة، حيث نجح في استقطاب أكثر من عشرين دولة عربية وغربية للمشاركة. ويشهد المهرجان هذا العام تقديم 17 عرضًا مسرحيًا، منها 4 عروض مصرية و13 عرضًا من 12 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 6 ورش فنية متخصصة يقدمها فنانون ومدربون أصحاب خبرة كبيرة.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام المخرجة والممثلة الأمريكية مونيكا هنكن (رئيس لجنة التحكيم)، وعضوية كل من: المخرج والفنان المصري تامر كرم، والفنان المصري إبراهيم السمان، والممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، والمخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار، والفنانة المصرية نادت عادل (مقرر لجنة التحكيم).