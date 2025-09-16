ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• في ثاني واقعة من نوعها خلال سبتمبر الجاري..

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده قتلت 3 أشخاص في المياه الدولية، قال إنهم "كانوا على متن قارب محمّل بالمخدرات انطلق من فنزويلا"، وذلك في ثاني واقعة خلال سبتمبر الجاري.

وأفاد بتدوينة على منصة "تروث سوشيال" الاثنين، أن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية ضربة حركية ثانية هذا الصباح ضد عصابات تهريب المخدرات وإرهابيي المخدرات الذين تم تحديدهم على أنهم شديدو العنف".

وكشف ترامب أن الضربة أسفرت عن مقتل "3 إرهابيين" في المياه الدولية أثناء توجههم نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 2 سبتمبر الجاري أعلن ترامب استهداف قوات بلاده "سفينة محملة بالمخدرات"، بعد إبحارها من سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا، مرفقا تدوينته بمشاهد قال إنها تعود للحظة استهداف السفينة.

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أعلنت واشنطن مؤخرا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ "إدارة شبكة تهريب مخدرات".

كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، بـ"التهديد" المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة "للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية".

وتزعم الخارجية الأمريكية أن مادورو كان يتزعم جماعة "كارتل دي لوس سولس" المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان.

وتعتبر الخزانة الأمريكية جماعة كارتل دي لوس سولس "كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص".