عرض «المطبخ» يفتتح الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهد المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، العرض المسرحي المصري "المطبخ"، وهو أول عروض الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، التي تحمل اسم الفنان محمد هنيدي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يعتمد عرض "المطبخ" على الحركة الجسدية والرمز، حيث يرصد العلاقة الزوجية التقليدية باعتبارها مساحة صراع بين السلطة والحرية. تدور فكرته حول زوجة غارقة في روتين خانق داخل المطبخ، بينما يفرض الزوج حضوره المهيمن بصمت ثقيل. لكن الأحداث تنقلب حين تقتحم المشهد امرأة غريبة ـ عاملة جنس ـ تحمل جرأة وحضورًا مختلفًا، ما يهز التوازن الراكد ويكشف المستور، ويعرّي هشاشة السلطة الزائفة. وهكذا يتبدل الصراع من دائرة مغلقة إلى مواجهة مفتوحة مع الرغبات والخوف والبحث عن الخلاص. العرض ليس مجرد حكاية عابرة، بل رحلة درامية جريئة تكشف ما يحدث خلف الأبواب المغلقة: سلطة تنهار، امرأة تبحث عن ذاتها، وشرارة صغيرة تغيّر مصيرًا كاملًا.

شارك في بطولة العرض: محمد علي زيكا (الأخ)، إسلام شوقي (الزوج)، ندى جمال (العاهرة)، جيسيكا هاني (الزوجة)، فريق العمل: مخرجان منفذان محمد رامي وأحمد كمال جدو، تنفيذ موسيقي أسامة حماد، تأليف موسيقي وإخراج وديكور أحمد علاء علي، إضاءة أحمد طارق.

ويشارك في المهرجان هذا العام 17 عرضًا مسرحيًا، منها 4 عروض مصرية و13 عرضًا من 12 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى 6 ورش فنية متنوعة يقدمها فنانون ومدربون ذوو خبرة واسعة. وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام المخرجة والممثلة الأمريكية مونيكا هنكن (رئيس اللجنة)، وعضوية: المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار، والفنانة المصرية نادت عادل (مقرر اللجنة).