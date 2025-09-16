كندا تجدد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

جدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها نهاية سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب كارني، أمس الاثنين، عقب اجتماع افتراضي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضم أيضا قادة مصر والأردن وقطر وبريطانيا.

وأعرب كارني، خلال الاجتماع الافتراضي، عن تضامن بلاده مع قطر جراء العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم ينتهك سيادة قطر ويرفع من مخاطر الصراع في المنطقة.

وأكد مجددا على دعم بلاده لحل الدولتين كمخرج للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كارني أشار إلى أن اعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين يرتكز على إجراء انتخابات عامة عام 2026 "دون أي دور لحركة حماس، إضافة لإجراء الإصلاحات اللازمة، ونزع سلاح دولة فلسطين".

وسبق أن أعلنت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا، عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.