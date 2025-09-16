لوكسمبورج تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، أمام لجنة برلمانية، مساء أمس الاثنين، عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية، من المتوقع اتخاذ القرار النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، منها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من جانب حكومة لوكسمبورج، وفي ظل دعوات متزايدة من الزعماء الأوروبيين للتعبير عن موقف واضح بشأن هذه القضية.

والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية ستتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل خلال الحرب.

ومن بين الإجراءات التي ذكرتها: وقف المدفوعات لها، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين".