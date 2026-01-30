ترامب يعلن اليوم مرشحه المفضل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس الخميس، بأنه سيعلن، اليوم الجمعة، اسم مرشحه المفضل ليحل محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول اليوم الجمعة.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيتم الإعلان عن الاسم صباح اليوم الجمعة. كان الرئيس ذكر قبل ساعات قليلة من ذلك أنه سوف يتم الإعلان عن المرشح الأسبوع المقبل.

وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتخلف باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المرشحين المحتملين يشملون مستشار ترامب، كيفين هاسيت، والعضو السابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، والعضو الحالي بالمجلس الفيدرالي كريستوفر وولر، والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، ريك رايدر.

وفي حين كان ينظر لهاسيت في السابق على أنه المرشح الأوفر حظا، تشير الكثير من المنافذ الإعلامية الأمريكية الآن إلى وارش.

ويتم ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي من جانب الرئيس الأمريكي ثم يقره مجلس الشيوخ.

وتعرض باول للإهانة من قبل ترامب، الذي يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يخفض سعر الفائد الأمريكي بسرعة كافية.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) يتمتع بالاستقلال، بقوة القانون.