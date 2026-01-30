زيلينسكي: من المحتمل تغيير توقيت أو مكان الجولة التالية من المحادثات مع روسيا

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن احتمال تغير توقيت أو مكان الجولة التالية من المحادثات مع روسيا بوساطة أمريكية لبحث سبل إنهاء الحرب.

وكان من المفترض انعقاد الجولة التالية في أبوظبي يوم الأحد، لكن زيلينسكي قال إنه لا يعرف موعد انعقاد الاجتماع، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تعليقات زيلينسكي لصحفيين قائلا: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يحضر الاجتماع كل من اتفقنا معهم، لأن الجميع يتوقع ردود فعل".

وأضاف زيلينسكي "لكن التوقيت أو المكان قد يتغيران لأننا نرى تطورات في الوضع بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المحتمل أن تؤثر هذه التطورات على التوقيت".

ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذين حضرا الجولة السابقة من المحادثات، لن يشاركا في اجتماع أبوظبي يوم الأحد.

وقال مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية إن مباحثات جرت بشأن وقف مؤقت للهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال اجتماعات ثلاثية بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين وروس في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وطرح المسئولون الأمريكيون فكرة هذا الوقف، في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح ما إذا كانت موسكو ستوافق على هذه الهدنة، التي تأتي في خضم موجة برد شديدة أدت إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن روسيا وافقت على وقف الهجمات على كييف ومدن أوكرانية أخرى لمدة أسبوع، رغم أنه لم يكن واضحًا متى ستبدأ هذه الهدنة.

وأضاف ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "لقد طلبت شخصيًا من الرئيس (فلاديمير) بوتين عدم قصف كييف والمدن المختلفة لمدة أسبوع، وقد وافق على ذلك".

وقال: "يجب أن أقول لكم، لقد كان ذلك أمرًا رائعًا. قال الكثيرون لي: لا تضيع وقتك في هذه المكالمة، لن تحصل على ذلك. لكنه وافق، ونحن سعداء جدًا بذلك".