شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مساء اليوم ختام فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، والتي نظمتها الجامعة على مدار يومين، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والمدارس الفنية والتكنولوجية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية لشئون العلاقات الدولية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأكد "الجيزاوي"، خلال كلمته، أن بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات تمثل منصة وطنية تجمع بين الإبداع، والتكنولوجيا، والابتكار في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن البطولة كانت أكثر من مجرد منافسة، بل كانت رحلة معرفية وتكنولوجية جسدت روح التعاون بين الجامعات والمدارس والشركات المتخصصة، وربطت التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي، وساهمت في إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات سوق العمل الرقمي.

وأشاد رئيس جامعة بنها، بالنماذج الملهمة من الشباب المصري الذين أبدعوا في تصميم وبرمجة روبوتات أرضية وقتالية وتحت الماء، وتحدوا المتاهات من خلال الروبوتات، وابتكروا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي، قائلاً: "لقد أثبتم أن المستقبل يبدأ من هنا.. من بنها، ومن عقولكم النابضة بالحماس والمعرفة".

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة من الجامعات الحكومية والخاصة، والمدارس الفنية والتكنولوجية، والشركات المتخصصة التي دعمت هذه الفعالية بخبراتها وتجاربها. كما وجّه الشكر للجنة المنظمة، وأعضاء هيئة التدريس، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، متطلعًا لأن تكون هذه البطولة بداية لسلسلة من الفعاليات التي تضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للتكنولوجيا الذكية.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي، إن جامعة بنها حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لإتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم، مشيدة بتميز الطلاب المشاركين في البطولة، مثمنة جهودهم في تصميم هذه النماذج من الروبوتات، ومعربة عن فخرها بوجود طلاب مبتكرين ومبدعين قادرين على خدمة مجتمعهم والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.

كما أكد الدكتور محمد طه، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومنسق البطولة، أن طلاب الجامعات والمدارس المصرية قادرون على الإسهام في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن البطولة تمثل نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

وفي ختام الاحتفال، كرم الدكتور ناصر الجيزاوي والحضور الفرق الفائزة في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات، وجاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول:



مركبة غاطسة متعددة المهام للاستكشاف والتدخل في البيئات المائية الصعبة – جامعة الزقازيق

المركز الثاني:



روبوت الثعبان ذاتي القيادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف المواقع الأثرية – جامعة بنها

المركز الثالث:



روبوت ذكي كاشف معادن مزود بخاصية تجنب العوائق – جامعة سوهاج

جائزة أفضل تصميم:



المركبة ذات التحكم عن بعد المتخصصة في قطع وتجميل ورد النيل – جامعة بنها

جائزة أفضل برمجة:



روبوت ميكرو ماوس ذكي لتجوال المتاهات ورسمها بدقة – جامعة المنصورة الجديدة

جائزة أفضل فكرة مبتكرة:



ميتافيرس تعليمي تفاعلي للأطفال مدعوم بالذكاء الاصطناعي – جامعة بنها الأهلية

جائزة أفضل مشاركة متميزة:



مجموعات مدارس مونتن فيو