وزير الصحة يجتمع بالإدارة العامة للمبادرات بعد حصولها على شهادتي الأيزو في إدارة الجودة ورضا المستفيدين

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع فريق الإدارة العامة للمبادرات الصحية عقب حصولها على شهادتي الأيزو (ISO 9001:2015 وISO 10002:2018)) في نظامي إدارة الجودة وإدارة شكاوى ورضا المستفيدين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحصول على الشهادتين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق أفضل المعايير الدولية، حيث تهدف شهادة إدارة الجودة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل يضمن التخطيط والتنفيذ الفعال للمبادرات والتحسين المستمر لجودة الخدمات، بينما تهدف شهادة إدارة الشكاوى إلى وضع منهجية واضحة للتعامل مع ملاحظات المستفيدين بما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة ويرفع مستوى رضاهم.

واطلع الوزير، على العرض التوضيحي المقدم من الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة، حول الإجراءات المتخذة، مشيدًا بجهود الفريق في الحصول على الشهادتين خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن أهميتهما تمتد إلى تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، وجه الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، بنقل التجربة إلى مختلف قطاعات الوزارة والتوسع في تطبيق أنظمة الجودة بما يدعم التميز المؤسسي والارتقاء بالخدمات الصحية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، والدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والدكتورة منى خليفة، وفريق العمل المعني بالمبادرات الصحية.