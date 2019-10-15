إسبانيا تتعادل مع السويد في الوقت القاتل وتنتزع بطاقة التأهل ليورو 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل المنتخب الإسباني رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) عقب تعادله 1 / 1 أمام مضيفه السويدي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات، والتي شهدت أيضا تعادل رومانيا مع النرويج 1 / 1 وفوز جزر فارو على مالطة 1 / صفر.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ماركوس بيرج في الدقيقة 51 وتعادل المنتخب الإسباني عن طريق هدف سجله رودريجو مورينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب السويدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، سقط المنتخب الروماني في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه النرويجي.

وتقدم المنتخب الروماني بهدف سجله أليكسندرو ميتريتا في الدقيقة 62 وتعادل المنتخب النرويجي عن طريق ألسكندر سورلوت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث كما رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع..

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب جزر فارو على مالطة بهدف نظيف سجله روجفي بالدفينسون في الدقيقة 71.

وحصد منتخب جزر فارو أول ثلاث نقاط له في التصفيات لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف منتخب مالطة.

وفي الجولة قبل الأخيرة من هذه المجموعة، سيلتقي المنتخب الإسباني مع مالطة، فيما يلعب المنتخب الروماني مع نظيره السويدي، ويحل منتخب جزر فارو ضيفا على المنتخب النرويجي.