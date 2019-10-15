معدلات التوظيف تتراجع في بريطانيا وسط تصاعد أزمة «بريكست»

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التوظيف في بريطانيا وسط تصاعد أزمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها تراجع بـ11 ألفا إلى 813 ألفا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ خريف عام 2017.

كما تراجع عدد العاملين في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس بصورة غير متوقعة بـ56 ألف شخص، وهو أول تراجع في عامين والأكبر منذ 2015 .

واعتبرت "بلومبرج" أن هذه البيانات تثير مخاوف حول جانب من جوانب الاقتصاد تمكن من الصمود أمام الاضطرابات منذ تصويت بريطانيا في 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي وساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وتعكس البيانات قلق أصحاب الأعمال بشأن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على خلفية اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على النمو في المملكة المتحدة.