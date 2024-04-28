كشف الدكتور الزيني، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار خامات الإنتاج بين 28% و30% .
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تراجع أسعار الدواجن الحية في المزرعة من 103 جنيهات إلى 75 جنيهًا، أي بانخفاض 25%.
ونوه إلى تراجع أسعار بيض المائدة أيضًا، لافتا إلى انخفاض الكرتونة من 160 جنيهًا في شهر رمضان إلى 130 جنيهًا اليوم، مع توقعات باستمرار الانخفاض.
وأوضح أن مفتاح ضبط أسعار الدواجن هو توازن الإنتاج، والذي يعتمد بشكل أساسي على توفر الأعلاف، مضيفا أنه مع توفر الأعلاف واستقرار أسعارها بدأ المربيون الذين خرجوا من قطاع الإنتاج؛ نتيجة مشكلة الأعلاف في العودة مرة أخرى.
وأكد أن مصر تتميز بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100%، لافتا أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في تراجع منذ عيد الفطر، وذلك بفضل توفر الأعلاف.