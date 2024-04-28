 الغرف التجارية: تراجع 30 جنيها في سعر بيض المائدة.. وانخفاض 25% بالدواجن ‏ - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 3:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الغرف التجارية: تراجع 30 جنيها في سعر بيض المائدة.. وانخفاض 25% بالدواجن ‏

محمد شعبان ‏
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 1:45 ص

كشف الدكتور الزيني، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار ‏خامات الإنتاج بين 28% و30‏‎% ‎‏.‏
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء السبت، إلى تراجع أسعار الدواجن الحية في المزرعة من 103 جنيهات ‏إلى 75 جنيهًا، أي بانخفاض 25%‏‎. ‎
ونوه إلى تراجع أسعار بيض المائدة أيضًا، لافتا إلى انخفاض الكرتونة من 160 جنيهًا في شهر ‏رمضان إلى 130 جنيهًا اليوم، مع توقعات باستمرار الانخفاض. ‎
وأوضح أن مفتاح ضبط أسعار الدواجن هو توازن الإنتاج، والذي يعتمد بشكل أساسي على توفر ‏الأعلاف، مضيفا أنه‎ ‎مع توفر الأعلاف واستقرار أسعارها بدأ المربيون الذين خرجوا من قطاع ‏الإنتاج؛ نتيجة مشكلة الأعلاف في العودة مرة أخرى. ‎
‎ ‎وأكد أن مصر تتميز بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100‏%، لافتا أن ‏أسعار الدواجن وبيض المائدة في تراجع منذ عيد الفطر، وذلك بفضل توفر الأعلاف‎.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك