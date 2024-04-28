كشف الدكتور الزيني، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار ‏خامات الإنتاج بين 28% و30‏‎% ‎‏.‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء السبت، إلى تراجع أسعار الدواجن الحية في المزرعة من 103 جنيهات ‏إلى 75 جنيهًا، أي بانخفاض 25%‏‎. ‎

ونوه إلى تراجع أسعار بيض المائدة أيضًا، لافتا إلى انخفاض الكرتونة من 160 جنيهًا في شهر ‏رمضان إلى 130 جنيهًا اليوم، مع توقعات باستمرار الانخفاض. ‎

وأوضح أن مفتاح ضبط أسعار الدواجن هو توازن الإنتاج، والذي يعتمد بشكل أساسي على توفر ‏الأعلاف، مضيفا أنه‎ ‎مع توفر الأعلاف واستقرار أسعارها بدأ المربيون الذين خرجوا من قطاع ‏الإنتاج؛ نتيجة مشكلة الأعلاف في العودة مرة أخرى. ‎

‎ ‎وأكد أن مصر تتميز بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 100‏%، لافتا أن ‏أسعار الدواجن وبيض المائدة في تراجع منذ عيد الفطر، وذلك بفضل توفر الأعلاف‎.