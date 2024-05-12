حبس السائق المتسبب في حادث دائري المعادي 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس السائق المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إجراء تحليل المخدرات للسائق لبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث تحطم 17 سيارة ومصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين صباح اليوم السبت، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وقال مصدر أمني إن القوات الأمنية عقب وقوع الحادث كثفت تحرياتها حول السيارة المتسببة في الحادث وبالاستماع لأقوال شهود العيان والمتواجدين بمقر الحادث، فضلا عن الدفع بعدد من المأموريات للتوصل لهوية قائد السيارة تمكنت القوات الأمنية من تحديد هويته وتبين أنه يدعى محمد ك، سائق من محافظة الغربية.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية لاحقت المتهم إلى أن ألقت القبض عليه وتبين أنه يحمل رخصة قيادة منتهية، وبسؤاله عن سبب هربه برَّر بأنه خشي الفتك به من قبل الأهالي بسبب الحادث فضلا عن الخوف من المساءلة القانونية .

البداية كانت بانقلاب سيارة نقل فارغة من الحمولة أعلى الطريق الدائري باتجاه المنيب؛ فتم إيقاف السيارات القادمة على الطريق بنفس الاتجاه لاستعدال السيارة وإعادة تسيير الطريق إلا أنه أثناء ذلك جاءت سيارة نقل " بمقطورة" مسرعة؛ وفقد قائدها السيطرة عليها؛ مما أدى إلى اصطدامها بعدد 17 سيارة، وفر قائدها هاربًا.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري ومصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم عدد 17 سيارة، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل الضحايا الى المستشفى.

كما استعان رجال المرور بأوناش ولوادر من حى البساتين لرفع حمولة سقوط رمال من السيارة النقل بعد اصطدامها بـ 17 سيارة أخرى، وذلك سط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات