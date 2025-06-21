وصول مجموعة ثانية من الإيطاليين إلى أذربيجان بعد إجلائهم من إيران

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن مجموعة ثانية تضم 24 إيطاليا تم إجلاؤهم من إيران قد وصلوا إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، وينتظرون العودة للوطن، وسط احتدام الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضافت الوزارة: "بعد سفر استمر نحو تسع ساعات، وانتظار طويل للغاية عند الحدود، رحب ممثلو السفارة الإيطالية في باكو بالمجموعة ثم تحركوا إلى مطار باكو، بانتظار العودة لإيطاليا على متن أول رحلات جوية متاحة".

وتابعت الوزارة، أن المجموعة تضم طبيبا إيطاليا وشريكته الإيرانية، وطفلهما البالغ من العمر 18 شهرا.

ومن الممكن أن تغادر مجموعة أخرى طهران بحلول غد الاثنين كحد أقصى.

وبلغ عدد أفراد المجموعة الأولى التي وصلت إلى إيطاليا عبر باكو في الأيام الأخيرة 34 إيطاليا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها استأجرت طائرة للمساعدة في إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر مدينة شرم الشيخ المصرية غدا الأحد.