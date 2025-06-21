مسئول حزبي تايلاندي: رئيسة الوزراء لن تستقيل ولن تحل البرلمان

ذكر حزب رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونجتارن شيناواترا، اليوم السبت، أنها لن تستقيل أو تحل البرلمان، وسط تقارير بأنها ربما تستقيل لإبقاء الائتلاف الحاكم في السلطة ولإنهاء أزمة سياسية ناجمة عن تعليقات أدلت بها ، انتقدت فيها الجيش.

وقال سوراوونج ثينثونج الأمين العام لحزب فيو تاي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن التكهنات بأن بايتونجتارن ستقبل مقترحات من أحزاب في الائتلاف للاستقالة أو حل البرلمان بعد تمرير مشروع القانون بشأن الميزانية "غير صحيحة على الإطلاق"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف: "رئيسة الوزراء أكدت لنا بقوة أنها ستواصل تنفيذ واجباتها بشكل كامل في معالجة الأزمات التي تواجهها البلاد حاليا".

وتحاول بايتونجتارن، جاهدة إنقاذ حكومتها التي لم يمض على تشكيلها سوى عام واحد بعد خروج ثاني أكبر حزب في تحالفها الحاكم هذا الأسبوع.