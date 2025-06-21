غالبيتهم من مدينة الخليل جنوبي الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، السبت، 21 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة على خلفية "اقتحامات واسعة" نفذها في مناطق متفرقة، فجر اليوم.

وتركزت الاقتحامات التي تخللها مداهمة عدد من المنازل، في مدن جنين وطوباس (شمال) والخليل (جنوب)، وفق بيان لمكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة "حماس".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل من مدينة الخليل وحدها 16 فلسطينيا، إثر مداهمات مكثفة لمنازل المواطنين، في بلدات دورا وبيت عوا وحلحول.

وذكر أن القوات الإسرائيلية "اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين خلال عملية الاعتقال".

وفي جنين، اعتقلت قوات إسرائيلية ثلاثة شبان من بلدة قباطية، التي تشهد تصعيدا مستمرا في الاقتحامات، حسب المصدر ذاته.

وفي طوباس، اعتقل الجيش الإسرائيلي وفق البيان، الشابين حارث أبو عرة ومحمود محمد غنام من بلدة عقابا جنوب المدينة، بعد اقتحام منزليهما فجرا.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 186 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.