بايدن: حماس مسؤولة عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسؤولية حركة حماس الفلسطينية فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال بايدن يوم السبت خلال تجمع إنتخابي في "مدینا" بولاية واشنطن "تعلمون، سوف يكون هناك وقف إطلاق نار غدا إذا.. ما أطلقت حماس سراح المحتجزين، نساء وكبار في السن وجرحى"، وفقا لوسائل الإعلام التي ترافقه.

وتابع بايدن، أن إسرائيل تقول إن الأمر عائد إلى حماس، وورد أن بايدن /81 عاما/ مضى بعد ذلك للاستمرار بالحديث عن إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي يوم الجمعة أن المفاوضات في حالة جمود. وقال إنه من المؤسف للغاية أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة لم تسفر عن شيء.

ونظرا لأن إسرائيل وحماس لا تتفاوضان بشكل مباشر مع بعضهما البعض، فإن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كوسطاء. وتريد مصر الآن مع الولايات المتحدة إقناع طرفي الصراع بأن يكونا على استعداد أكثر من أجل التوصل إلى تسوية.