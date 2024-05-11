هلا رشدي تتحدث عن طقوسها قبل الحفلات الغنائية: أقرأ القرآن قبل الصعود للمسرح

تحدثت الفنانة هلا رشدي، عن الطقوس التي تتبعها قبل حفلاتها الغنائية، قائلة إنها تقرأ آيات القرآن الكريم قبل الحفل.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة: «قبل أي حفلة بحاول أنام كويس، بس المحاولة بتبوء بالفشل، وبحاول آكل كويس لكن مش باكل كويس.. الطقوس مضروبة بالنار».

وتابعت: «قبل الحفلة بشرب مياه كتير و بحاول أكون هادية قبل الغناء وبقرأ قرآن قبل ما أطلع على المسرح»

وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية، قائلة إنها تشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد، تكتمت عن اسمه، مع الفنانين محمد مهران، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، وبسمة، وصبري عبد المنعم.

وأشارت إلى أنها تواصل التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال.