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موازنة النواب: سعر الدولار سينخفض تدريجيا الفترة المقبلة

محمد شعبان
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 2:15 ص

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض سعر الدولار ‏مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في خفض معدلات التضخم والغلاء‎.‎
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏السبت، إلى اختفاء السوق السوداء للصرف الأجنبي، بالمفهوم الذي كان سائدا في الماضي، وذلك ‏بفضل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وعودة تدفقات تحويلات ‏المصريين بالخارج وعائدات السياحة للقطاع المصرفي‎.‎
وتوقع أن تؤدي تدفقات النقد الأجنبي من الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة وبرنامج شركاء ‏التنمية، بالإضافة إلى زيادة تمويل قرض صندوق النقد الدولي، إلى تراجع سعر الصرف، قائلا: ‏‏«سعر صرف الدولار سوف يتجه تدريجيا في الأجل المنظور إلى الاستقرار نحو قيمته التي ‏تعكس إمكانيات الاقتصاد المصري -الأقل من السعر الحالي بكثير- مع توالي تدفقات النقد ‏الأجنبي الفترة المقبلة». ‏
وأكد أن معدل النمو المستهدف في العام المالي 2024-2025 هو 4.2 ‏‎%‎، مشيرا إلى أن ذلك ‏سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض نسبة البطالة التي تبلغ ‏حوالي 7.2% حاليًا.‏

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