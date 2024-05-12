موازنة النواب: سعر الدولار سينخفض تدريجيا الفترة المقبلة

توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في خفض معدلات التضخم والغلاء.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى اختفاء السوق السوداء للصرف الأجنبي، بالمفهوم الذي كان سائدا في الماضي، وذلك بفضل قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وعودة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة للقطاع المصرفي.
وتوقع أن تؤدي تدفقات النقد الأجنبي من الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة وبرنامج شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة تمويل قرض صندوق النقد الدولي، إلى تراجع سعر الصرف، قائلا: «سعر صرف الدولار سوف يتجه تدريجيا في الأجل المنظور إلى الاستقرار نحو قيمته التي تعكس إمكانيات الاقتصاد المصري -الأقل من السعر الحالي بكثير- مع توالي تدفقات النقد الأجنبي الفترة المقبلة».
وأكد أن معدل النمو المستهدف في العام المالي 2024-2025 هو 4.2 %، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض نسبة البطالة التي تبلغ حوالي 7.2% حاليًا.