ماذا لو تمكنت سيدة عجوز من الإنجاب في سن متقدمة؟!.. تمكنت امرأة هندية تبلغ من العمر 75 عاما من إنجاب طفلتين، يبلغ وزنهما 1 رطل، عن طريق عملية تلقيح صناعي، ليخضعا بعدها للرعاية المركزة في مستشفى خاص في ولاية راجاستان، ليلة السبت الماضي، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي هذه الأخبار بعد شهر واحد فقط من الاعتقاد بأن امرأة هندية أخرى تبلغ من العمر 74 عامًا أنجبت توأمان بعد التلقيح الاصطناعي، في ظل الأبحاث التي تظهر أن فرصة الولادة المبكرة أو الإجهاض أو إنجاب طفل منخفض الوزن، تزداد لدى الأمهات الأكبر سنا، بسبب التغييرات في الجهاز التناسلي والتي تجعل من الصعب على النساء نقل المواد الغذائية إلى الطفل.

وخلال الولادة كان المسعفين قلقون أيضًا بشأن سلامة الأم لأنها كانت تعيش برئة واحدة فقط، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

وكشفت أبيلاشا كينكار، وهي طبيبة في المشفى، أن الأم لديها بالفعل طفلة بالتبني لكنها، أرادت أن تحظى بواحدة من رحمها، لذا قررت الإنجاب عن طريق الأنابيب.

وفي حال ثبات عمر الأم والتحقق منه فسوف تسحب لقب "أكبر أم في العالم" من الهندية مانجياما، البالغة من العمر 74 عاما، وتعيش في مدينة جونتور بولاية أندرا برديش، بعد أن انجبت توأما، مطلع سبتمبر الماضي، عن طريق التلقيح الصناعي أيضا.

وعليه قالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه حتى الآن لا توجد أدلة كافية للتحقق من عمر السيدة، حتى تصبح أكبر أم في العالم.