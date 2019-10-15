أعرب ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، عن ترحيبه بزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الإمارات.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، مساء الثلاثاء، «أرحب بفاخمة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفًا عزيزًا على الإمارات وشعبها، زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية الروسية»، مضيفًا: «ماضون معًا نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين».

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الثلاثاء، إلى أبو ظبي، في زيارة رسمية، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات، ضمن جولة خليجية شملت أيضًا زيارة المملكة العربية السعودية.





أرحب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها .. زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية .. ماضون معاً نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/bY8lbJCIhn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 15 October 2019