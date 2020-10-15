مدير بطولة أستراليا المفتوحة يؤكد على ضرورة تخفيف الحجر الصحي قبل انطلاقها

يثق كريج تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، في أن النسخة التي ستقام العام القبل يمكن أن تقام في يناير، ولكنه أكد على ضرورة تخفيف قواعد الحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا.

وقال تيلي لوكالة الأنباء الأسترالية "أسوشياتيد برس" اليوم الخميس :" إذا اضطر لاعب لدخول الحجر الصحي والبقاء في الفندق لمدة اسبوعين قبل بدء موسمه، فهذا لن يحدث".

وأضاف :" لا يمكنك أن تسأل اللاعبين الدخول في الحجر الصحي لمدة اسبوعين وبعد ذلك يخرجون ليكونوا جاهزين للعب في بطولة جراند سلام".

ويسعى تيلي لإيجاد حل وسط بإمكانه أن يسمح للاعبين للوصول إلى البلاد من الخارج وأن يواصلوا التدريب بدون الاختلاط مع عامة السكان.

وقال :"نتقبل تماما أن أي شخص يأتي من الخارج عليه أن يقضي اسبوعين في الحجر الصحي".

وأضاف :"ما نتفاوض عليه، أو ما نحاول التوصل لاتفاق بشأنه، هو أن نقوم بإنشاء بيئة حجر صحي حيث يمكن للاعبين خوض التدريبات والتنقل بين الفندق والملاعب في فترة الاسبوعين".

وأقيمت بطولتا أمريكا المفتوحة في نيويورك، وبطولة فرنسا المفتوحة في باريس، مؤخرا بعد حصول لاعبي النخبة على إعفاءات من الحجر الصحي.

من المقرر أن تستضيف ملبورن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير المقبل.