وزير خارجية ألمانيا: لا نريد تكرار الأخطاء التي تم القيام بها في الربيع على الحدود بسبب وباء كورونا

حذر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس من إعادة غلق الحدود مجددا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ماس اليوم الخميس بعد اجتماعه مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبولندي زبيجنيو راو بالعاصمة الفرنسية باريس: "اعتقد أننا جمعنا في ربيع هذا العام جميع الخبرات السيئة المتعلقة بالإغلاق السريع للحدود- سواء على الحدود الألمانية-البولندية أو على الحدود الألمانية-الفرنسية".

وتابع وزير الخارجية الاتحادي: "إننا نعلم أن هناك كثيرا من المتنقلين الذين يسافرون بين بلادنا ذاهبا ومجيئا من أجل العمل. ولهذا السبب لا نريد تكرار الأخطاء التي تم القيام بها مرة أخرى"، مؤكدا أن ذلك يتمتع بأهمية كبرى بالنسبة لجميع الأشخاص الموجودين على المناطق الحدودية.

وأشار الوزير الألماني أيضا إلى أنه هو ذاته ينحدر من منطقة حدودية، وهي زارلاند، وشدد على ضرورة العمل لأجل ألا يكون هناك مشكلات عملية مجددا من ناحية، وألا يكون هناك من ناحية أخرى نقاشات غير ضرورية بين سكان المناطق الحدودية على كلا الجانبين.

يذكر أن ألمانيا أعادت الرقابة على الحدود في بداية انتشار وباء كورونا في ربيع العام الجاري– ووصل الأمر إلى حد الفوضى على كثير من الحدود مع الدول المجاورة لها. وأثر ذلك سلبا على كثير من العاملين المتنقلين بين بلدين وعلى مظاهر أخرى بالحياة الاجتماعية والأسرية. واعتبارا من منتصف يونيو الماضي، تمت إعادة تخفيف القواعد المخصصة للدخول إلى ألمانيا من جديد.

ويتطور وضع انتشار وباء كورونا في فرنسا حاليا على نحو مثير للقلق- إذ ترتفع أعداد الإصابة بشكل كبير. ويسري حاليا تحذير من السفر بالنسبة للدولة بأكملها تقريبا- ولكن لا تزال منطقة جراند است الواقعة على الحدود الالمانية مستثناه من ذلك حتى الآن.