التحالف: وصول 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، مساء اليوم الخميس، من بينهم 15 أسيراً سعودياً وأربعة أسرى سودانيين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، أضاف أن قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني، وأهالي وذوي الأسرى، كانوا في استقبال العائدين عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

واختتم تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق (ستوكهولم).

ونُفذ، اليوم الخميس، في اليمن ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.