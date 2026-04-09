إيران تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت عن تحديد طرق ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية.



وفي وقت سابق، دعت هيئة الموانئ الإيرانية السفن الراغبة بعبور مضيق هرمز على تنسيق مساراتها مع سلاح البحرية الإيرانية بسبب وجود ألغام في مياه المنطقة.



وقبل ذلك أفادت وكالة أنباء" فارس" بأن السلطات الإيرانية المختصة أغلقت مضيق هرمز أمام 99% من السفن بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

ويشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أنه تم خرق 3 بنود أساسية لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات في إسلام آباد.

وأفاد قاليباف في بيان نشره على منصة "إكس" مساء الأربعاء، "ينبع انعدام الثقة التاريخي العميق الذي نكثته للولايات المتحدة بانتهاكاتها المتكررة لجميع أشكال الالتزامات، وهو نمط تكرر للأسف مرة أخرى".



وأضاف أنه وبعد هذه الخروق يكون وقف إطلاق النار أو المفاوضات الثنائية أمرا غير معقول.

وذكر أن البنود الثلاثة التي خرقوها في الاتفاق هي "قصف لبنان" و"انتهاك المجال الجوي الإيراني"، و"الحرمان من حق التخصيب.

في ليلة 8 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.