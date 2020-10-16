يوتيوب يحظر محتوى مقاطع الفيديو لحركة نظرية المؤامرة الأمريكية

أعلن موقع يوتيوب اليوم الخميس أنه سيحظر المزيد من محتوى مقاطع الفيديو لحركة "كيو أنون، لتصبح أحدث شركات التواصل الاجتماعي التي تتخذ خطوات للحد من مجموعة نظرية المؤامرة الأمريكية.



وتأتي السياسة الجديدة بعد أن قام يوتيوب بالفعل بإزالة عشرات الآلاف من مقاطع فيديو للحركة وإنهاء مئات القنوات ذات الصلة بها.



وقال يوتيوب في تدوينة: "نحن اليوم نتوسع أكثر في سياساتنا التي نتبعها تجاه الكراهية والمضايقات لحظر المحتوى الذي يستهدف فردًا أو مجموعة بنظريات المؤامرة التي استخدمت لتبرير العنف في العالم الحقيقي.



وأضاف موقع يوتيوب: "ومن الأمثلة على ذلك، المحتوى الذي يهدد أو يضايق شخصاً ما من خلال الإيحاء بأنه متواطئ في إحدى هذه المؤامرات الضارة، مثل كو أنون".



وأضاف موقع يوتيوب أن التغطية الإخبارية حول هذه القضايا أو المحتوى الذي يناقشها دون استهداف الأفراد قد تظل بدون حذف.



وقد اكتسبت الحركة، التي ارتبطت بحوادث عنف، زخما في الآونة الأخيرة. ويخوض أحد المؤيدين لها فى ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة الانتخابات كمرشح للحزب الجمهوري ومن المحتمل أن يتم انتخابه عضوا في مجلس النواب الأمريكي.