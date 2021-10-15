السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، تعزيز التعاون والقضايا المشتركة ، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية - اليوم الجمعة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما بحثا الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مهمة للمنطقة والعالم.

وأكد بن فرحان -في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية - عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه بحث مع بلينكن الأوضاع في اليمن والمنطقة والعديد من القضايا.

من جهته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لديها شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعم بلاده لموقف المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.