 وزير الأوقاف: الاختلاط في المدارس ليس حرامًا.. ومن لديه دليل حرمانية يُخرجه - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف: الاختلاط في المدارس ليس حرامًا.. ومن لديه دليل حرمانية يُخرجه

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 1:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 1:07 ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الاختلاط في المدارس ليس حرامًا، داعيًا من لديه دليل يثبت ذلك أن يُخرجه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "كل ما اشترطه الفقهاء قديما هو الصحبة الآمنة أو الوضع العام الآمن".

وأشار الوزير إلى أنّ الحديث عن حرمانية الاختلاط في المدارس هو افتئات بلا مبرر.

وتطرّق الوزير إلى تناول المرأة للطعام في الشارع، وقال إنّ الأمر يخضع للذوق العام ومراعاته، وتابع: "هناك أماكن معينة الجلوس عليها ليس حرامًا، لكن الوضع الأدبي وأصحاب الوظائف المعينة مثل علماء الدين والوزراء والقضاء وأصحاب المناصب العامة تكون لديها إطار تراعي هذه الشخصية".

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